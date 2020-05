Kako uspešna je Slovenija v boju s koronavirusom? 24ur.com Slovenija se do zdaj uspešno spopada z epidemijo koronavirusa. Kako uspešni smo v primerjavi z drugimi državami? Takšne primerjave so sicer zelo nehvaležne, saj so države v zelo različnih fazah epidemije. Morda so še najbolj primerljivi podatki, ki pričajo o uspešnem boju in zdravljenju obolelih, tisti o številu umrlih na milijon prebivalcev.

Sorodno































































































Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Simona Kustec Lipicer

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Dragutin Mate