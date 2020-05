Bo veleposlanica Marta Kos kar med delovnim časom in za naš denar sodelovala na konferenci SD?!? Demokracija Slovenska veleposlanica v Švici Marta Kos bo v petek sodelovala na debati, ki jo na digitalnih kanalih pripravlja Židanova SD na temo, ali so nam ob 70. obletnici Evropske unije še dovoljene sanje. Seveda nastop Marte Kos ne bi bil sporen, če ne bi sodelovala na strankarskem forumu kar med svojim delovnim časom in na stroške davkoplačevalcev.

Sorodno



































































































Oglasi