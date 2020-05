DNS: Pri sodbi gre za zastraševalni učinek SiOL.net V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so zgroženi ob odločitvi vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Mojce Šetinc Pašek zaradi spornega tvita Janeza Janše, piše STA. Sodba ima zastraševalni učinek za novinarje, ki so dnevno tarča osebnih žalitev, sramotenja in groženj na družbenih omrežjih le, ker opravljajo delo etično in profesionalno, menijo.

