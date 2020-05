ZNP ne ugovarja sodbi v primeru Šetinc Pašek SiOL.net V Združenju novinarjev in publicistov sodbi vrhovnega sodišča v primeru Šetinc Pašek ne morejo ugovarjati, ker bi s tem zagovarjali stališče, da za novinarje po evropskem pravu veljajo drugačna merila, kot za vse ostale, so sporočili. Ob tem pozivajo nosilce javnih funkcij, da ne uporabljajo žaljivih in neprimernih oznak za novinarje, piše STA.

