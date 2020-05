Vox: Slovenija je zgodba o uspehu v boju proti koronavirusu Reporter Newyorško medijsko podjetje Vox je uvrstilo Slovenijo med spregledane zgodbe o uspehu v boju proti pandemiji koronavirusa, kamor prišteva še Vietnam, Islandijo, Jordanijo in Grčijo. Vse te države so izvajale podobne ukrepe, ki so jim doslej pomagali zajez

Sorodno



















Oglasi