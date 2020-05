Sodelavci zdravnika Knaflja hvalijo njegovo visoko strokovnost, predanost in etičnost Mladina Zdravniška zbornica Slovenije ostro obsoja grožnje zdravniku Rihardu Knaflju, ki je bil deležen po nastopu v četrtkovi oddaji Tarča, v kateri je pojasnjeval strokovno stališče o kakovosti naročenih ventilatorjev. Ker so mu grozili tudi smrtjo, v zbornici policijo pozivajo, da takoj ukrepa in ga zaščiti ter sproži preiskovalne postopke.

