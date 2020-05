[Video] V številnih državah veliko hujše težave z nabavo zaščitne opreme in ventilatorjev: Bodo po c Nova24TV Janševa vlada je zaščitno opremo sredi najhujše krize nabavlja po nižji ceni, kot jo je Šarčeva, ki je za seboj pustila prazna skladišča. Opozicija pa se, namesto, da bi sodelovala pri obvladovanju epidemije, ukvarja z rušenjem vlade. V številnih državah so imeli sicer veliko hujše težave z nabavo zaščitne opreme in ventilatorjev. Bodo zato po […]

