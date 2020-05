Sezona na divjih in mirnih vodah odpovedana do konca avgusta Sportal Upravni odbor Mednarodne kajakaške zveze (ICF) je danes potrdil, da so vsa mednarodna tekmovanja pod okriljem krovne svetovne federacije za kajakaški šport do letošnjega septembra odpovedana ali prestavljena. Za zdaj dopuščajo možnost organizacije nekaterih mednarodnih tekmovanj v jesenskem delu, če bodo razmere to omogočale.

Sorodno





































Oglasi Omenjeni koronavirus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Marjan Šarec

Jernej Vrtovec

Luka Dončić