Šarec: Tej vladi ni več mesta v Sloveniji Primorske novice Nekdanji premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec je včeraj v Odmevih na Televiziji Slovenija zanikal očitke iz vladnega poročila o stanju in nabavi zaščitne opreme. Poudaril je, da so se že v času njegove vlade ukvarjali tudi z nabavo opreme. Aktualni vladni pa po njegovem prepričanju tudi zaradi njenih kadrovskih potez “ni več mesta v Sloveniji”.

Sorodno

























Oglasi