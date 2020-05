Slovenski jadralci po odloku vlade zajeli veter v jadra Primorske novice Jadralna zveza Slovenije (JZS) je po odloku vlade, ki je sprostila vadbo v individualnih športih, ponovno vzpostavila sistem treningov. Še vedno ni znan koledar mednarodnih in slovenskih tekmovanj. Pomembno je, da so lahko tekmovalci začeli normalno vaditi, tudi Žan Luka Zelko ter Tina Mrak in Veronika Macarol, ki imajo že olimpijske norme.

