Nismo še uradno zaključili epidemije Gorenjski glas Po zadnjih podatkih so v četrtek, 7. maja, v Sloveniji zabeležili novo okužbo z novim koronavirusom v kranjski občini, ki jih ima skupaj do zdaj 25, in eno v Šmarju pri Jelšah. Prof. dr. Bojana Beović kljub rahljanju ukrepov ostaja previdna: »Potek...

Sorodno



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Jernej Vrtovec

Tone Pavček