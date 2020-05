V šolskih oddelkih bo lahko od 10 do 15 učencev, v vrtcih od osem do deset Primorske novice Ministrstvo za izobraževanje je vrtcem in šolam poslalo težko pričakovana navodila za postopno odpiranje vrtcev in šol. Iz njih je razvidno, da bo lahko v razredih osnovnih in srednjih šol od 10 do 15 otrok, v vrtcih pa v posamezni skupini od osem do 10 otrok.

Sorodno























































































Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Jan Oblak

Simona Kustec Lipicer