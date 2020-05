La Liga sporočila: skupno pet pozitivnih v prvi in drugi španski ligi 24ur.com Vodstvo španske nogometne La Lige je sporočilo, da je bilo v zadnjem tednu, ko so klubi v obdobju pandemije novega koronavirusa začeli testiranja, pozitivnih na covid-19 pet nogometašev v prvo- in drugoligaških ekipah. V vseh primerih gre za okužbe brez simptomov, identitete okuženih nogometašev pa pri La Ligi niso razkrili.

