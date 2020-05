Kdaj in kje nam bodo vrnili nogomet? SiOL.net Če bodo razmere to dopuščale, se bo sezona 2019/20 nogometne Prve lige Telekom Slovenije nadaljevala junija, so v ponedeljek sporočili z Nogometne zveze Slovenije. Preverili smo, kako je s preostalimi evropskimi nogometnimi ligami.

Sorodno























































Oglasi