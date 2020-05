PANDEMIJA: Včeraj samo ena nova okužba s koronavirusom, umrl ni nihče Reporter V Sloveniji so v sredo opravili 1055 testov za okužbo z novim koronavirusom in potrdili eno, skupaj doslej 1449. V bolnišnicah se je zdravilo 52 bolnikov s covidom-19, 13 jih je potrebovalo intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili enega bolnika, dosl

Sorodno

















































































































































































































Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Borut Pahor

Aleksander Čeferin

Maja Keuc