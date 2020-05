Rusija že šesti dan zapored z več kot 10.000 novimi okužbami s koronavirusom Reporter V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili 10.669 novih okužb z novim koronavirusom. To je že šesti dan zapored, ko država beleži več kot 10.000 okužb dnevno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupaj so doslej zabeležili 187.859 okuženih z novim virusom.

