Tri nove okužbe z novim koronavirusom, v nedeljo nobene smrti zaradi covida-19 Primorske novice V nedeljo so opravili 537 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so tri okužbe. Skupaj so tako doslej v Sloveniji potrdili 1460 okužb s tem virusom. V nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom-19.

