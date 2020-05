Še naprej malo potrjenih okužb Gorenjski glas Na Gorenjskem ostaja zelo malo potrjenih okužb z novim koronavirusom, štiri občine so brez zaznane okužbe. Včeraj je stekel javni potniški promet, dovoljene so tudi že nenujne zobozdravstvene storitve, v ponedeljek naj bi se odprli vrtci in postopno...

