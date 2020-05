Danes podrobnejša pojasnila pristojnih pred odprtjem vrtcev in šol Lokalec.si Po petkovem prejemu priporočil in navodil ob odprtju vrtcev in šol je v delu izobraževalnega sektorja zaznati negodovanja, opozorila o neživljenjskih navodilih in številnih odprtih vprašanjih. Na njih bosta na dopoldanski novinarski konferenci odgovarjala državni sekretar na šolskem ministrstvu Damir Orehovec in Polonca Truden Dobrin iz NIJZ. Kot je na Twitterju zapisal vladni govorec za […]

