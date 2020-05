Spet v šolo: Takšna so navodila države učiteljem in učencem zurnal24.si Naslednji teden se bodo začele priprave na odprtje vrtcev z 18. majem. Vrtci bodo morali do torka preveriti, koliko otrok bo sploh prišlo v vrtec. Uvedli bodo manjše stalne skupine otrok z istim vzgojiteljem, tako bo v prvi starostni skupini do osem otrok, v drugi do deset. Med priporočili za vrtce je tudi načrtovanje čim več dejavnosti na prostem.

