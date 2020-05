Igra na igralih še ni dovoljena Dnevnik Čeprav so z otroških igrišč ponekod že izginili rdeče-beli trakovi, ki jih je občina namestila v sklopu ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in so preprečevali dostop do igral, so očitno trakove nekateri odstranili na lastno pest....

Sorodno

















Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Franci Matoz

Jernej Vrtovec