Zagnana je kampanja Obdrži vstopnico in podpri RTV Slovenija Organizatorji javnih prireditev so v obdobju epidemije novega koronavirusa zagnali kampanjo Obdrži vstopnico in podpri. Kupke in kupce z njo pozivajo, naj obdržijo svoje vstopnice in počakajo na nadomestni termin za dogodke.

Sorodno































































Oglasi