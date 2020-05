Zaradi covida-19 v intenzivni negi še deset bolnikov Gorenjski glas V zadnjih 24 urah so v Sloveniji potrdili tri okužbe s covidom-19, a nobene na Gorenjskem. Na širšem Gorenjskem so od prve zaznave novega virusa do danes imeli po več kot dvajset obolelih v občinah Domžale in Kranj, po več kot deset obolelih pa v...

