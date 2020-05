V Sloveniji štiri nove okužbe s koronavirusom Primorske novice V Sloveniji so v petek opravili 1176 testov za okužbo z novim koronavirusom in potrdili štiri nove primere, skupaj doslej 1454. Zaradi covida-19 je umrla ena oseba. V bolnišnicah se je zdravilo 43 bolnikov s covidom-19, intenzivno nego jih je potrebovalo 10. V domačo oskrbo so odpustili tri. Skupno število umrlih s covidom-19 je doseglo 101.

