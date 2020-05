Nizka prekuženost, nevarnost novih okužb Primorske novice 66.000 ljudi (vsak 30. prebivalec) je že bilo v stiku z virusom sars-cov2. Prekuženih naj bi bilo dva do štiri odstotke Slovencev. Pri 1368 sodelujočih v raziskavi so v dveh tednih ob anketiranju in odvzemih brisa nosu ter krvi opravili analizo. Sledi polletno anketiranje na 14 dni, novi odvzemi vzorcev in analiza pa oktobra. Drugi val okužbe naj bi bil pozimi.

