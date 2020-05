Napovedujejo postopno odpiranje vrtcev in šol Gorenjski glas Ljubljana – Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so minuli četrtek tudi uradno napovedali postopno sproščanje ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja. Tako naj bi 18. maja vrata najprej odprli vrtci, osnovne šole za prvo triado...

Sorodno



























































































































































































































Oglasi Omenjeni Iran

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Goran Dragić

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek