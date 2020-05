Šole in vrtci bodo navodila za ponovno odprtje prejeli v petek Primorske novice Šole in vrtci bodo vsa navodila za izvajanje varstva otrok in pouka prejeli do konca tedna, je na današnji novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Predstavniki šol, vrtcev in sindikata so se v današnji oddaji Studio ob 17h Radia Slovenija sicer strinjali, da je petek skrajni rok, ko morajo navodila prejeti.

