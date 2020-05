Vlada verjetno v torek o podrobnih ukrepih za zagon treningov Sportal Vlada bo verjetno v torek govorila o podrobnejših ukrepih za zagon treningov in tekmovanj slovenskih športnikov, ki jih je pred prvomajskimi prazniki pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in so jih še danes usklajevali, je povedal Marjan Dolinšek, državni sekretar za šport v kabinetu predsednika vlade.

