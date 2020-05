Štrukelj: Šole in vrtce bo bistveno težje ponovno odpreti, kot jih je bilo zapreti Večer Na ministrstvu za izobraževanje so danes potekali posveti o usklajevanju protokolov za odprtje vrtcev in šol. Po oceni Branimirja Štruklja iz Sviza bo šole in vrtce ponovno odpreti bistveno težje, kot jih je bilo zapreti. Postopen zagon zahteva veliko prilagoditev.

