Uradno obvestili ravnatelje: Vrtci in šole se odpirajo 18. maja, takrat v šolo le učenci prvega tril Večer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ravnateljem vrtcev in šol tudi uradno seznanilo s časovnico, po kateri bo potekalo postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih ustanov. Tudi po njej velja, da se 18. maja odpirajo vrtci in šole za učence prvega triletja, medtem ko se učenci devetih razredov v šolo vračajo 25. maja.

