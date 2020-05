Ministri EU, pristojni za telekomunikacije in informacijsko družbo, o pomembnosti digitalizacije za Vlada RS Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je danes, 5. maja 2020, udeležil neformalne videokonference ministrov, pristojnih za telekomunikacije in informacijsko družbo. Ministri so na virtualnem srečanju razpravljali o možnostih spremljanja širjenja okužb s COVID-19 s pomočjo mobilne tehnologije ter o pomembnosti digitalizacije za izhod iz epidemije in okrevanje EU.

