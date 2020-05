Na gostinski terasi lahko za isto mizo sedijo tudi osebe iz različnih gospodinjstev, a na razdalji Večer Na NIJZ so posodobili priporočila za gostinsko dejavnost na terasah in letnih vrtovih med epidemijo in odpravili prepoved sedenja za isto mizo osebam, ki niso člani istega gospodinjstva. Gostincem priporočajo, naj omejujejo številčna omizja, med osebami, ki niso iz istega gospodinja, a sedijo za isto mizo, pa naj bo razdalja 1,5 metra.

