V Srbiji odpravili izredno stanje in policijsko uro Večer Srbska narodna skupščina je danes potrdila odpravo izrednega stanja, ki so ga srbske oblasti 15. marca uvedle zaradi novega koronavirusa. To pomeni tudi odpravo policijske ure. Nekateri drugi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa medtem ostajajo v veljavi.

