Na tisoče protestnikov zavzelo Ljubljano: "Politika laže, krade, izkorišča!" zurnal24.si Včeraj so se kolesarji v protest proti ukrepov vlade v času epidemije novega koronavirusa znova podali na ulice več slovenskih mest. Poleg Ljubljane so se kolesarji t. i. vseslovenski vstaji pridružili še v Mariboru, Kopru, Celju in nekaterih manjših krajih.

Sorodno

























































































Oglasi