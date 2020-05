Na petkovih protestih policija ugotovila 43 kršitev, 49 prijav odstopila zdravstvenemu inšpektoratu Primorske novice Policija je v petek, ko so v več slovenskih mestih potekali protesti, prejela 19 prijav kršitev, sama jih je zaznala 43. Policisti so izdali 23 opozoril po zakonu o nalogah in pooblastilih policije, podali tri predloge za začetek postopka o prekršku po zakonu o javnem redu in miru ter 49 prijav zdravstvenemu inšpektoratu zaradi kršitev odloka.

