Na petkovih protestih policija ugotovila 43 kršitev, 49 prijav odstopila zdravstvenemu inšpektoratu Večer Policija je v petek, ko so v več slovenskih mestih potekali protesti, prejela 19 prijav kršitev, sama jih je zaznala 43. Policisti so izdali 23 opozoril po zakonu o nalogah in pooblastilih policije, podali tri predloge za začetek postopka o prekršku po zakonu o javnem redu in miru ter 49 prijav zdravstvenemu inšpektoratu zaradi kršitev odloka.

Sorodno



























































Oglasi Omenjeni Iran

kazni za prometne prekrške

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Grega Bole

Primož Roglič

Zdravko Počivalšek

Matej Tonin