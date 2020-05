Sindikat policistov Slovenije je s pismom podpore stopil v bran policistu motoristu, ki se je fotografiral s protestniki. "Takšen pogrom, ki je prišel iz vrst določenih politikov in celo ministrov Vlade Republike Slovenije, je do vseh 8000 zaposlenih v policiji žaljiv in ga v SPS najostreje obsojamo," so zapisali.



