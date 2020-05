Sindikat podprl policista, ki je privolil v fotografiranje z udeležencem protesta Primorske novice Sindikat policistov Slovenije (SPS) je podprl policista na motorju, ki je v petek v Ljubljani opravljal naloge varovanja na protestu in privolil v fotografiranje z enim od udeležencev. "Pogrom, ki je prišel iz vrst določenih politikov in celo ministrov, je do vseh 8000 zaposlenih v policiji žaljiv in ga v SPS najostreje obsojamo," so zapisali.

