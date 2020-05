Policisti Policijske postaje Novo mesto so v soboto zvečer posredovali zaradi motečega predvajanja glasne glasbe v naselju v okolici Novega mesta. 39-letni kršitelj, ki je predvajal glasno glasbo in je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval ukazov policistov in se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Z ...