Mladoletniki na strehi šole Primorske novice Policija je v četrtek nekaj po 19. uri prejela obvestilo, da je nekaj mladeničev preplezalo ograjo ob osnovni šoli v Kopru in so na strehi šole. Policisti so na kraju identificirali štiri mladoletnike in o dogajanju obvestili njihove starše, ki so jih prišli iskat, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper.

