Janković ob občinskem prazniku: Odlike Ljubljančanov jasne tudi med epidemijo Dnevnik Ljubljanski župan Zoran Janković je ob današnjem občinskem prazniku v videonagovoru, objavljenem na spletu, čestital meščanom in prejemnikom občinskih priznanj. Poudaril je, da Ljubljančane med drugim odlikujeta pogum in solidarnost, ki so ju...

Sorodno





































Oglasi