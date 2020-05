Mestna občina Ljubljana danes obeležuje svoj praznik. Tega tradicionalno zaznamujejo s slavnostno sejo na Ljubljanskem gradu, s katerega so 9. maja 1945 so sirene naznanile svobodo. Na seji podelijo tudi občinska priznanja, a te zaradi aktualnih razmer danes ne bo. Prav tako ni tradicionalne Poti ob žici, nekateri pohodniki pa so se kljub temu odpravili na pohod.



