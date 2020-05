Vlada ponovno uvaja izvajanje zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev Večer Vlada je na dopisni seji izdala odlok, s katerim ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, a pod posebnimi pogoji. Ti pogoji bodo določeni v odredbi o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19. Oba predpisa bosta začela veljati v soboto.

