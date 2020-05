Na ljubljanski univerzi od ponedeljka spet laboratorijske vaje in praksa, stekle bodo specializacije RTV Slovenija Na ljubljanski univerzi bodo s ponedeljkom ob strogem upoštevanju zaščitnih ukrepov začeli izvajati laboratorijske vaje in praktično usposabljanje v učnih ustanovah. Vlada je omogočila tudi izvajanje sekundariata, pripravništva in specializacij.

