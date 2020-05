Zdravstveni dom Maribor: Bolnike s sumom na okužbo bodo selili na Tezno Večer Zdravstveni dom Maribor bo s postopnim vračanjem v običajen delovni ritem do konca maja preselil vstopne točke za bolnike s sumom na covid-19 na Tezno. Testiranja na pretekle okužbe so bila zgolj informativne narave in jih ne bo več.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin