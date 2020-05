V New Yorku postavili »Trumpov števec mrtvih« zaradi covida-19 Dnevnik V New Yorku so postavili nov digitalni oglasni pano, ki prikazuje število mrtvih zaradi covida-19. Po navedbah avtorja projekta bi lahko te smrti preprečili, če bi ameriški predsednik Donald Trump ukrepal prej, zato ga je poimenoval Trumpov

