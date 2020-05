V Sloveniji so ob 1182 opravljenih testiranjih včeraj potrdili le eno novo okužbo s koronavirusom, dve manj kot v nedeljo, in že drugi dan zapored niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Skupaj so doslej potrdili 1461 okužb, skupno pa sta umrli 102 okuženi s covidom-19. V bolnišnici se je včeraj zdravilo 40 bolnikov s covidom-19, devet jih je ležalo na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili tr ...