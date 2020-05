Poziv vladi, naj se aktivno vključi v reševanje problematike presežnih delavcev Gorenja 24ur.com Velenjski mestni svetniki so vlado pozvali, da stori vse, kar je v njeni pristojnosti, in se aktivno vključi v reševanje problematike presežnih delavcev Gorenja. Na skupni sestanek v Velenje so povabili tudi premierja Janeza Janšo. Pričakujejo, da bo vodstvo vse aktivnosti glede odpuščanja delavcev zamrznilo in poskusilo najti rešitve z namenom zaščite zaposlenih.

Sorodno



































































Oglasi Omenjeni Gorenje

Janez Janša

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Borut Pahor

Tomaž Gantar

Jelko Kacin