Maja brez najemnin za gostinske vrtove Dnevnik Z ljubljanske občine so sporočili, da bodo najemnikom gostinskih vrtov in prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana tudi za maj odpisali najemnino. Oprostitev plačila najemnine je sprva veljala le za obdobje od 15. marca do 30. aprila 2020, za...

