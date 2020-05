Najemi gostinskih vrtov in teras v lasti Mola do konca maja brezplačni Dnevnik Mestna občina Ljubljana (Mol) je najemnike gostinskih vrtov in prostorov, ki so v lasti občine in so morali objekte zapreti po razglašeni epidemiji covida-19, oprostila plačila najemnin do konca maja, so sporočili z Mola.

